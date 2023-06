Anlässlich des russischen Nationalfeiertags appelliert Präsident Wladimir Putin an den patriotischen Stolz seiner Landsleute in einer „schwierigen Zeit". In seiner Rede zum Tag Russlands bei einer Zeremonie im Kreml äußert sich Putin allerdings nicht direkt zu den jüngsten Entwicklungen im Krieg in der Ukraine, wo die ukrainischen Streitkräfte eine lang erwartete Gegenoffensive gestartet und in den vergangenen Tagen mehrere Ortschaften in der östlichen Region Donezk zurückerobert haben.



Am 12. Juni 1991 hatte das russische Parlament formell die Souveränität Russlands von der zerfallenden Sowjetunion erklärt. „Dieser Feiertag steht für die Untrennbarkeit unserer jahrhundertealten Geschichte, für die Größe und den Ruhm des Vaterlandes", sagte Putin vor Würdenträgern. „In einer für Russland schwierigen Zeit", vereinten Gefühle von Patriotismus und Stolz die Gesellschaft noch stärker, und sie dienten als zuverlässige Unterstützung für die russischen Helden, die an der speziellen Militäroperation teilnähmen.