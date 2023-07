Söldner der russischen Wagner-Gruppe bilden auf einem Truppenübungsplatz nahe der Grenze zu Polen belarussische Spezialkräfte aus, teilt das Verteidigungsministerium in Minsk mit. Geplant seien Gefechtsübungen. Am Vortag war ein Video veröffentlicht worden, in dem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, seine Kämpfer in Belarus willkommen hieß und ihnen mitteilte, dass sie vorerst nicht in der Ukraine eingesetzt würden, sich aber auf Aufträge in Afrika einstellen sollten.