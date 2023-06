Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat nach eigenen Angaben mit seinen Söldnern die Grenze von der Ukraine nach Russland überquert. Sie hätten die südrussische Stadt Rostow erreicht, sagt Prigoschin in einer auf Telegram veröffentlichten Audioaufnahme. Sie seien bereit, „bis zum Äußersten“ gegen das russische Militär vorzugehen. Er und seine Männer würden jeden vernichten, der sich ihnen in den Weg den Weg stelle. Die Wagner-Söldner seien von russischen Grenztruppen mit Umarmungen empfangen worden. Sie würden noch weiter als bis Rostow marschieren, sagte Prigoschin. Örtliche Medien berichteten in Rostow am Don, dass dort bereits seit langer Zeit eine Basis der Privatarmee Wagner in Betrieb sei. Die Söldner seien also schon da.



Prigoschin warf Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu vor, in Rostow 18 Jahre alte Soldaten aufgestellt zu haben, um seine Armee zu stoppen. Gegen sie wolle keiner kämpfen. Der Minister solle professionelle Kämpfer schicken, forderte Prigoschin. Mit Blick auf Aufrufe der russischen Ermittler, ihn festzunehmen, sagte er, dass seine Truppe eine Brüderschaft verbinde. Sie seien keine Verräter.



Prigoschin behauptete, dass der Generalstab in Moskau die russische Luftwaffe angewiesen habe, auf die Wagner-Kolonnen zu schießen. Die Piloten hätten sich geweigert, sagte er. Von offizieller russischer Seite gab es dazu keine Angaben. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am frühen Samstagmorgen, dass der russische Präsident Wladimir Putin fortlaufend über die Lage informiert werde.