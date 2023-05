Laut der US-amerikanischen Denkfabrik The Institute for the Study of War (kurz: ISW) könnten „Wagner“-Söldner weitere Vorstöße in der äußerst stark umkämpften Stadt Bachmut unternommen haben. Der ukrainische Generalstab meldete in seinem Lagebericht 1800 zum ersten Mal seit Dezember 2022 keine Kämpfe in der Stadt, hieß es am Dienstagabend beim ISW. Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar sagte, dass die Kampfhandlungen in und um Bachmut abgenommen haben, und bekräftigte, dass ukrainische Streitkräfte in einem befestigten Gebiet in der Nähe des MiG-17-Denkmals im Westen von Bachmut Stellungen halten.



Das ISW zitiert auch mehrere Militärblogger auf russischer Seite. Einer von ihnen befinde sich nach eigenen Angaben selbst in der Nähe des MiG-17-Denkmals und behauptet, dass sich in diesem Gebiet keine ukrainischen Streitkräfte befinden. Das Thinktank zitiert einen Sprecher der ukrainischen Eastern Group of Forces, Oberst Serhij Cherevaty, der erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte 200 bis 400 Meter entlang der Flanken von Bachmut vorgerückt seien und immer noch eine Reihe von Gebäuden und Befestigungen im Südwesten von Bachmut kontrollieren. Über das Vorrücken an den Flanken nordwestlich und südwestlich von Bachmut gibt es also widersprüchliche Aussagen.