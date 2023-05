Nach der angeblichen vollständigen Eroberung der ostukrainischen Stadt Bachmut kündigt der russische Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin seinen Abzug für die nächsten Tage an. Die „Wagner“-Gruppe werde ihre Positionen an das russische Verteidigungsministerium übergeben, sagte Prigoschin in einer Audiobotschaft auf Telegram. Am 25. Mai wolle die Gruppe die Konfliktzone verlassen.



Nach monatelangen erbitterten Kämpfen um Bachmut hatte Prigoschin am Samstag die Eroberung der Stadt verkündet. Die Ukraine hingegen wies Prigoschins Angaben als unwahr zurück. Wie die militärische Lage in dem unter russischen Angriffen weitgehend zerstörten Städtchen im ostukrainischen Donezker Gebiet tatsächlich war, blieb zunächst unklar: Es gab Kiewer Dementis, und sogar auf einer Karte, die Prigoschin selbst veröffentlichen ließ, fehlte zur völligen Eroberung ein zuletzt umkämpfter südwestlicher Stadtteil. Dafür konnte Prigoschin zumindest an der innerrussischen Front am Wochenende einen Triumph verzeichnen, seinen persönlich wohl größten bisher: einen Glückwunsch von Präsident Wladimir Putin. Selenskyjs Sprecher betonte später: „Präsident Selesnkyj hat die Eroberung Bachmuts (durch die Russen) bestritten.“



Die Schlacht gilt als die längste und verlustreichste in dem seit 15 Monaten tobenden Krieg. Eine NATO-Quelle schätzte gegenüber dem Sender CNN in diesem Jahr, die russischen Angreifer hätten in der Schlacht fünfmal mehr Soldaten verloren als die Ukrainer. Verteidiger sind in aller Regel taktisch im Vorteil; sollte das Verhältnis eins zu fünf zutreffen, dürfte es auch daran liegen, dass ein großer Teil der Truppe Wagner in Gefängnissen angeworbene Kriminelle waren.