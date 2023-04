Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, hat die Äußerungen des chinesischen Botschafters in Frankreich zur Souveränität der Ukraine scharf kritisiert. „Die öffentlichen Äußerungen des chinesischen Botschafters in Frankreich sind eine absolute Grenzüberschreitung und eine Infragestellung des Völkerrechts“, sagte der SPD-Politiker am Montag der Nachrichtenagentur Reuters.



Roth schloss sich einer Forderung baltischer Staaten an, dass der Botschafter in Frankreich zur Persona non grata erklärt wird, also faktisch ausgewiesen werden soll. Dem Aufruf hatten sich mehr als 80 Abgeordnete aus EU-Ländern angeschlossen. Zuvor hatte Chinas Botschafter in Paris, Lu Shaye, in einem TV-Interview die Unabhängigkeit und Souveränität der Nachfolgestaaten der Sowjetunion, also auch der Ukraine, der baltischen Ländern und der zentralasiatischen Staaten infrage gestellt.