Das teilte deren Chef Jewgeni Prigoschin in einem Video mit, das in dem russischsprachigen sozialen Netzwerk VKontakte verbreitet wurde. Reuters konnte diese Angaben zunächst nicht überprüfen. Prigoschin kündigte eine Übergabe der Stadt an das russische Militär an. Die „Wagner“-Kräfte zögen sich dafür vom 25. Mai an aus der Stadt zurück.Dievon Bachmut durch russische Kräfte. Ukrainische Soldaten kämpften in Bachmut weiter, erklärte der für die Ostukraine zuständige Führungsstab der ukrainischen Streitkräfte.Prigoschin hat in den vergangenen Wochen immer wieder ähnliche Behauptungen aufgestellt. Am Freitag hatte er noch behauptet, dass an diesem Wochenende keine Entscheidung über Bachmut fallen würde.Vor wenigen Tagen hieß es noch: Während ukrainische Truppen an den Fronten rund um die Stadt weiter vordringen, drücken russische Truppen die ukrainischen Verteidiger innerhalb der Stadt weiter zurück, teilte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Mittwoch auf Telegram mit. „Innerhalb weniger Tage haben unsere Truppen nördlich und südlich von Bachmut rund 20 Quadratkilometer vom Feind gesäubert, dieser wiederum rückt innerhalb von Bachmut vor und zerstört die Stadt vollständig mit seiner Artillerie.“ Mit dem Vorrücken ukrainischer Truppen an den Flanken der russischen Streitkräfte könnte sich die vom ukrainischen Heereskommandeur Olexander Syrskyj angedeutete „Mausefalle“ für die russischen Soldaten weiter schließen.