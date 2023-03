Der vorübergehende Mangel an Sonnenblumenöl ist ein gutes Jahr nach Kriegsbeginn behoben. Nach Angaben der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) habe sich die Versorgung mit Speiseölen trotz des anhaltenden Konflikts normalisiert. „Ukrainische Exporte von Sonnenblumenkernen, Sonnenblumenöl und Rapssaaten haben nahezu wieder Vorkriegsniveau erreicht und kommen auch in Deutschland an“, sagte ein Ovid-Sprecher in Berlin.



Eine Folge des russischen Überfalls war 2022 zunächst Sonnenblumenöl-Mangel in mehreren europäischen Ländern gewesen. Im internationalen Handel stieg der Preis nach EU-Daten innerhalb kürzester Zeit von 700 auf über 1100 Euro pro Tonne. Vor dem Krieg war die Ukraine der weltgrößte Exporteur gewesen, von dem die EU einen großen Teil ihrer Einfuhren bezog. Dementsprechend war im Frühjahr 2022 Sonnenblumenöl in den Supermärkten über Wochen kaum noch erhältlich, die Regale waren leer geräumt.



Zur Entspannung der Lage hat nicht nur beigetragen, dass die Ukraine mehr nach Westeuropa exportiert als zu Kriegsbeginn befürchtet. „Viele Lebensmittelhersteller haben Rezepturen entweder von Sonnenblumen- auf Rapsöl umgestellt, oder setzen vermehrt auf Pflanzenölmischungen“, sagt der Ovid-Sprecher. Bei Raps ist Deutschland weniger importabhängig als bei Sonnenblumen.





Nachdem die Landwirte in Deutschland in der Hoffnung auf hohe Erzeugerpreise ihre Anbaufläche für Sonnenblumen im vergangenen Sommer verdoppelt hatten, geht der Deutsche Bauernverband davon aus, dass in diesem Jahr in Deutschland wieder weniger Sonnenblumen angebaut werden.