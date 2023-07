Die G-7-Gruppe westlicher Industriestaaten will der von Russland angegriffenen Ukraine die Lieferung moderner Ausrüstung für ihre Luft- und Seestreitkräfte in Aussicht stellen. Dies geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem Text für eine Erklärung hervor, die am Mittwochnachmittag am Rande des NATO-Gipfeltreffens in Litauen veröffentlicht werden soll.



Zudem kündigten sie an, für die Ukraine „spezifische, bilaterale und langfristige Sicherheitszusagen und -Regelungen“ zu erarbeiten, heißt es in der Erklärung. Zuvor hatten schon Amerika und Großbritannien erklärt, dass die G 7 der Ukraine langfristige Sicherheitszusagen machen wolle. Diese sollen unter anderem die Lieferung moderner militärischer Ausrüstung, die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte, den Austausch von Geheimdienstinformationen sowie Hilfen beim Schutz gegen Cyberangriffe beinhalten. Diese Hilfen sollen zeitlich über den gegenwärtigen Krieg gegen die russischen Invasionstruppen hinausgehen, wie aus der Erklärung hervorgeht.



Weitreichende Sicherheitsgarantien für die Zeit nach einem möglichen Ende des Kriegs sind allerdings nicht enthalten. Unter solchen wird zum Beispiel die Zusicherung verstanden, im Fall eines Angriffs auch militärischen Beistand durch eigene Truppen zu leisten.



Die Verhandlungen mit der Ukraine über die Hilfen sollten der Erklärung zufolge noch am Mittwoch beginnen. Sie sollen bilateral zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der G-7-Gruppe und der Ukraine geführt werden.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die geplanten Sicherheitszusagen zuvor als „wichtiges Signal“ bezeichnet. Dies sei „die erste rechtsverbindliche Zusicherung eines Sicherheitsschirms“ für die Ukraine.





US-Präsident Joe Biden hatte ein solches Schutzszenario bereits in einem am Sonntag ausgestrahlten CNN-Interview umrissen. Die USA seien bereit, der Ukraine nach einem Ende des russischen Angriffskrieges einen ähnlichen Schutz zu bieten wie Israel, sagte er. In dem Vorschlag bezog Biden sich auf die Zeit zwischen Kriegsende und einem möglichen NATO-Beitritt. Der Prozess für ein Land, dem westlichen Militärbündnis beizutreten, brauche Zeit. In der Zwischenzeit könnten die USA der von Russland angegriffenen Ukraine die nötigen Waffen bereitstellen und sie mit Fähigkeiten ausstatten, um sich selbst zu verteidigen. Biden betonte aber, dass dies nur im Fall eines Waffenstillstands und eines Friedensabkommens denkbar wäre.