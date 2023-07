Aktualisiert am

Rauch steigt nach einem Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Lemberg auf. Bild: AFP

Britische Botschaft in Moskau rät zur Ausreise aus Russland +++ Explosion in einem Gericht in Kiew +++ London: Strafe für russischen General Surowikin wäre riskant +++ alle Entwicklungen im Liveblog