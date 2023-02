„ Am 21. Februar 2023 hielt Präsident Putin seine erste Rede zur Lage der Nation seit 2021. Darin machte er deutlich, dass er die "militärische Spezialoperation" in der Ukraine fortsetzen will. Er bezeichnete die westlichen Eliten als "Symbol totaler prinzipienloser Lügen" und kündigte Russlands Austritt aus dem New-Start-Abkommen an. Putin setzte den kriegerischen Ton fort, den er in den letzten sechs Monaten in seinen Reden angeschlagen hat, ohne jedoch konkrete Maßnahmen zu benennen, die Russland aus der derzeitigen Sackgasse auf dem Schlachtfeld befreien könnten. Putin vermittelt weiterhin ein widersprüchliches Narrativ vom russischen Existenzkampf einerseits, während er gleichzeitig darauf besteht, dass in Russland alles in Ordnung ist und nach Plan laufe. Das macht beide Botschaften unwirksam. “