Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die Bedeutung der Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe betont. „Es war gut, dass wir auf diese Art und Weise unsere Zusammenarbeit verstärken konnten“, sagte Austin zum Abschluss des Treffens in Ramstein. „Dies ist ein wichtiger Moment für die Ukraine, um sich zu verteidigen“, so der Verteidigungsminister am Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz. Weder Amerika noch die Partner weltweit würden bei der Unterstützung Kiews nachlassen. Dabei gehe es nicht nur um die Sicherheit der Ukraine, sondern um die Sicherheit Europas und der Welt, so Austin.



„Wir verstärken unsere Zusammenarbeit seit Beginn dieser Arbeitsgruppe im April“, sagte der amerikanische Verteidigungsminister. Das zeige, wie viel Staaten gemeinsam erreichen könnten. In Dnipro sehe man, dass Russland weiter kritische Infrastruktur bombardiere, so Austin. „Russland wird immer grausamer, und diese Kontaktgruppe wehrt sich.“



Auf die Frage, ob Deutschland genug tue, um Führungsstärke in der Welt zu zeigen, antwortete Austin: „Ja, aber wir alle können mehr tun.“ Deutschland habe sich von Anfang an stark für die Ukraine eingesetzt. Außerdem öffne das Land seine Türen, um die Ausbildung ukrainischer Soldaten durch die USA zu ermöglichen – und bilde zudem auch selbst aus. „Deutschland arbeitet Hand in Hand mit den Partnern zusammen“, sagte Austin. Es sei ein ein „verlässlicher Partner, und dies schon seit langer Zeit“. Die Entscheidung seines Landes und Deutschlands, vorläufig keine schweren Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, verteidigt der Verteidigungsminister. „Es geht nicht wirklich um eine einzelne Plattform“, sagt Austin.



Zusammengenommen seien die Waffenlieferungen der internationalen Partner für die Ukraine ein „sehr umfassendes und schlagkräftiges Paket“, so Austin. „Wenn dies richtig eingesetzt wird, dann wird es sehr erfolgreich sein“. Man tue "alles, was möglich ist, um sicherzustellen, dass die Ukraine diese Mittel auch richtig anwenden kann“, so der Verteidigungsminister.