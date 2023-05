Aktualisiert am

Die USA haben der Ukraine weitere Militärhilfe zugesichtert, darunter mehr Munition. Bild: AP

Russland will Kinder aus Grenzregion in Sicherheit bringen +++ Vier russische Generalkonsulate in Deutschland müssen schließen +++ Russland meldet Beschuss der Grenzstadt Schebekino +++ alle Entwicklungen im Liveblog