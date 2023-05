Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Schließung eines auf nicht übertragbare Krankheiten spezialisierten Büros in der russischen Hauptstadt Moskau beschlossen. Die Aufgaben des Büros würden nach Dänemark verlagert, erklärte die WHO am Montag. Der Umzug war angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine seit April 2022 gefordert worden und wurde am Montag in einer virtuellen Sondersitzung beschlossen.





Das Moskauer „Büro für die Vorbeugung und Kontrolle nicht übertragbarer Krankheiten" wird laut Beschluss geschlossen und seine Aufgaben bis "spätestens" 1. Januar 2024 ins WHO-Regionalbüro in Dänemark verlegt. Das WHO-Landesbüro in Russland ist nach Angaben der Gesundheitsorganisation von dieser Schließung nicht betroffen.