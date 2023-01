Ukraine-Liveblog : USA liefern der Ukraine 31 Abrams-Kampfpanzer

US-Präsident Joe Biden hat mit Kanzler Olaf Scholz, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Rishi Sunak und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die Lage in der Ukraine besprochen. „Im Zentrum des Austauschs stand die Sicherheitslage in der Ukraine und die fortgesetzte Unterstützung des ukrainischen Kampfs gegen den russischen Angriff", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. „Alle fünf Staats- und Regierungschefs waren sich einig, die militärische Unterstützung der Ukraine in enger euro-atlantischer Abstimmung fortzusetzen", fügte Hebestreit hinzu. Das Weiße Haus in Washington erklärte, das Gespräch sei „Teil unserer engen Koordination zur Unterstützung der Ukraine" gewesen.



Es wird erwartet, dass die USA bald eine Lieferung eigener Kampfpanzer ankündigen. Der Präsident werde sich am Mittag (gegen 18.00 Uhr MEZ) zum Krieg in der Ukraine äußern, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikow erklärte nach einem Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin, es würden „bald weitere gute Nachrichten bekanntgegeben". Man habe über eine weitere Stärkung der ukrainischen Armee gesprochen, schreibt Resnikow auf Twitter.



Einem Journalisten-Tweet zufolge sollen die USA 31 Kampfpanzer des Typs M1 Abrams liefern. Die Lieferung habe einen Wert von 400 Millionen Dollar, schreibt ein Bloomberg-Reporter auf Twitter.