Ukraine-Liveblog : USA kündigen weitere Militärhilfe von 400 Millionen Dollar an

Russland hat den westlichen Staaten vorgeworfen, sie hätten Moskau auf dem G20-Treffen auf Bali zu isolieren versucht. "Der Plan der G7-Staaten, Russland zu boykottieren" sei jedoch "gescheitert", erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Telegram am Freitag. Sie bezichtigte zudem Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) der "Lüge", nachdem diese Moskau vorgeworfen hatte, am Austausch mit den anderen G20-Staaten "nicht interessiert" zu sein.



Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte am Freitag beim G20-Außenministertreffen in Indonesien bei Baerbocks Rede die Sitzung verlassen. "Was für ein absoluter Unsinn", erklärte Sacharowa zu Baerbocks Äußerungen. Lawrow sei im Raum gewesen, als die Sitzung begann. Etwa zwei Stunden später habe er begonnen, bilaterale Gespräche mit Kollegen im Nebenraum zu führen. "Andere Minister" seien ebenfalls in diesem Raum gewesen, da solche Veranstaltungen "genau zu diesem Zweck abgehalten werden - für Treffen und Kontakte", fügte die Sprecherin hinzu.



Diplomaten zufolge boykottierte Lawrow auch eine Videobotschaft des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba und eine Ansprache von US-Außenminister Antony. Mehrere Staaten hatten auf dem G20-Treffen die russische Militäroffensive in der Ukraine scharf kritisiert.