Die Niederlande beraten zur Zeit mit Belgien, Dänemark und Großbritannien über die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine. Die Lieferung der Kampfflugzeuge F-16 sei „kein Tabu“, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Donnerstag in Den Haag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo.



Rutte sagte: „Wir arbeiten intensiv mit Partnern wie Belgien, Großbritannien und Dänemark, um die Debatte darüber auf die eine oder andere Weise zum Abschluss zu bringen.“ Die Angelegenheit sei heikel, doch aus dem niederländischen Parlament gebe es „klare Unterstützung“. Rutte fügte mit Blick auf frühere Debatten über Panzerlieferungen hinzu: „So etwas braucht Zeit.“



Die Lieferung von westlichen Kampfflugzeugen an die Ukraine ist bisher international umstritten. Der belgische Regierungschef De Croo kündigte ein neues militärisches Hilfspaket für die Ukraine an. Einzelheiten nannte er jedoch nicht. Im Falle der F-16 müssten auch die Vereinigten Staaten als Produzent ihre Erlaubnis geben, dass diese an die Ukraine geliefert werden dürfen. In Washington war in den vergangenen Monaten jedoch keine Bereitschaft zu erkennen, das zu tun. Im Weißen Haus beharrt man auf der Interpretation, man wolle der Ukraine keine Waffen liefern, die Russland direkt angreifen können. Ein Rolle spielen dürfte auch die Furcht vor einem Abschuss und das Russland dadurch Einblicke in die amerikanische Technik erlangen könnte.