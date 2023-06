Die frühe politische Laufbahn Alexander Graf Lambsdorffs fiel in eine Zeit, in der zwischen den Begriffen „FDP“ und „Außenpolitik“ noch eine feste Verbindung bestand. Lambsdorff führte das Abgeordnetenbüro des Bundestagsabgeordneten Klaus Kinkel 1998/99, also in jenen Jahren, in denen dessen sechsjährige Zeit als Außenminister gerade zu Ende war; Kinkel wiederum hatte seine Amtszeit 1992 als Nachfolger Hans-Dietrich Genschers angetreten.Nach einer Schulzeit in Hamburg, Brüssel und Bonn und einem Geschichtsstudium in Bonn und Washington trat er 1995 in den Auswärtigen Dienst ein und arbeitete dort unter anderem im Planungsstab, an der Botschaft Washington und als Länderreferent für Russland. Nun ist er Deutschlands neuer Mann in Moskau.