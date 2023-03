Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba fordert von Deutschland eine schnelle Ausweitung der Munitionslieferungen. In einem Interview mit „Bild am Sonntag" bezeichnet der Minister den Mangel an Munition als Problem „Nummer eins" im Kampf gegen die russischen Besatzer. "Deutschland könnte wirklich mehr bei der Munition helfen. Mit Artillerie-Munition."



Kuleba macht in dem Interview deutlich, dass er nicht in naher Zukunft mit der Lieferung westlicher Kampfjets an sein Land rechnet: „Deshalb weisen wir darauf hin, dass die Ausbildung der ukrainischen Piloten auf den westlichen Jets jetzt beginnen sollte, damit wir, wenn die Entscheidung über die Bereitstellung von Flugzeugen getroffen wird, keine Zeit verschwenden". Er appellierte an Deutschland, sich dem Beispiel anderer Länder anzuschließen, „unsere Piloten auszubilden". Das wäre „eine klare Botschaft des politischen Engagements".