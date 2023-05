Die Militärparade in Moskau vom 9. Mai kommentieren internationale Medien:



„La Repubblica“ aus Italien schreibt: „Der Tag des Sieges, der jedes Jahr am 9. Mai an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Jahr 1945 erinnert, der wichtigste offizielle Feiertag in Wladimir Putins Russland und ein Pfeiler seiner Ideologie, wird zum Beweis seiner Niederlage. Es ist der Auftritt eines Führers in der Defensive. (...) Dem Westen die Schuld zu geben, ist seine Art, die Rückschläge der geplanten Offensive zu rechtfertigen. Da er keine aktuellen Erfolge vorweisen kann, muss Putin die Argumente seiner müden antiwestlichen Rhetorik wiederverwenden und sich auf vergangene Triumphe berufen.





Auch hat er keine leeren Drohungen mehr zu bieten. Putin will Normalität demonstrieren, aber er fliegt keine Kampfjets, weil er Angriffe aus der Luft fürchtet, und er hat keine modernen Panzer, die er vorführen könnte, weil sie alle an der Front auf die gefürchtete „ukrainische Gegenoffensive“ warten. Es gibt nur einen einzigen Panzer, einen T-34, sowjetisches Modell, der die Kolonne von Fahrzeugen, Raketen und gepanzerten Fahrzeugen eröffnet. (...) Es gibt wenig zu feiern.“



Die Zeitung „Pravo“ aus der Tschechischen Republik kommentiert: „Die Machtambitionen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen krankhafte Sehnsucht nach Anerkennung haben die russische Nation in einen sinnlosen Eroberungskrieg getrieben, in dem die Nachfahren der einstigen Befreier zu Tausenden sterben. Der Moskauer Militärparade gingen massive Angriffe auf ukrainische Ziele mit Drohnen und Artilleriegeschützen voraus. Genau wie vor einem Jahr hat dies Putin nichts eingebracht, womit er sich brüsten könnte, sondern nur weitere zivile Opfer verursacht. (...) Russland ist wie ein trotziges Kind, das mit dem Kopf gegen die Wand rennt und umso wütender wird, je mehr es wehtut.“



Die Londoner „Times“ meint: „In besseren Zeiten war die jährliche Parade zum Tag des Sieges in Moskau der Höhepunkt im PR-Kalender von Wladimir Putin. Eine Gelegenheit für den Präsidenten der Russischen Föderation, in den Erinnerungen an den Großen Vaterländischen Krieg gegen Hitler zu schwelgen und die militärische Macht seines Landes zu präsentieren. Doch der Veranstaltung zum 78. Jahrestag des Ende des Krieges, der mehr als 20 Millionen Sowjetbürgern das Leben gekostet hat, mangelte es an Triumphgefühl. Der Krieg, der 600 Meilen weiter südlich tobt, hat kein Stalingrad oder Kursk hervorgebracht, sondern nur blutige Sackgassen und Demütigungen.





Anstelle des Sieges über die Ukraine präsentierte Präsident Putin seinem Volk also den Trostpreis der Opferrolle. Russland, so sagte er in einer zehnminütigen Rede, sei das Opfer einer globalistischen Elite, die die Sowjetunion zerstört habe, sowie von Terrorismus und einem "neuen Kult" des Nazismus. Die Tragödie ist, dass diese absurde Analyse immer noch von allzu vielen seiner Landsleute geteilt wird.“