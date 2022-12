Ukraine-Liveblog : Ukraine wirft russischen Besatzern Misshandlung von Kindern vor

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat bei abermaligen Razzien in Gotteshäusern der ehemals dem Moskauer Patriarchat unterstehenden orthodoxen Kirche prorussische Schriften beschlagnahmt. In manchen werde die Existenz des ukrainischen Volkes, seiner Sprache und Kultur bestritten, teilte der Geheimdienst am Mittwoch mit. Zudem habe man russische Pässe, Sankt-Georgs-Bänder, die in Russland als Militärkennzeichen genutzt werden, und Symbole der ukrainischen Partei „Oppositionsplattform – Für das Leben“ gefunden. Sie ist seit März wegen Verbindungen nach Moskau verboten.



Gegen einen Priester der Kirche werde ein Strafverfahren eingeleitet, hieß es. Er habe in einer Predigt Menschen, die am 25. Dezember anstatt am 7. Januar Weihnachten feiern, als Satanisten bezeichnet. Mit Polizei und Nationalgarde durchsuchte der SBU nach eigenen Angaben rund 20 Kircheneinrichtungen in neun Regionen der Ukraine, um „subversive Aktivitäten russischer Spezialdienste“ zu bekämpfen. Angesichts des Krieges wolle man die Bevölkerung vor Provokationen und Terroranschlägen schützen und verhindern, dass Religionsstätten als Zentren der „russischen Welt“ missbraucht würden.