Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich zur Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagte am Sonntag in Eindhoven anlässlich eines Besuchs von Wolodymyr Selenskyj: „Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich, F-16 an die Ukraine zu übergeben, sobald die Bedingungen für einen derartigen Transfer erfüllt sind.“ Zu den Bedingungen zähle nach dänischer Auskunft die Bereitstellung von ausgebildetem und geprüftem ukrainischem Personal. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten werden seinem Land 42 Flugzeuge zur Verfügung gestellt. Die USA hatten am Freitag grünes Licht für die Entsendung von F-16 aus Dänemark und den Niederlanden an die Ukraine gegeben.



Selenskyj war nach einer Reise nach Schweden am Sonntagmorgen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Eindhoven im Süden der Niederlande gelandet. Das Treffen wurde aus Sicherheitsgründen vorab nicht offiziell angekündigt. Hauptziel der Reise sei die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen „zum Schutz unserer Menschen vor dem russischen Terror“, teilte Selenskyj mit. „Wir werden stärker“, äußerte er.



Bei den Gesprächen gehe es zudem darum, einen Friedensgipfel vorzubereiten und den Terrorstaat vor Gericht zu bringen, sagte Selenskyj, der in Begleitung seiner Frau reiste. Der Strafgerichtshof in Den Haag hatte gegen Kremlchef Wladimir Putin, der den Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 angeordnet hatte, Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen erlassen. Am Samstag hatte Selenskyj in der schwedischen Hauptstadt Stockholm mit Regierungschef Ulf Kristersson eine weitere militärische Zusammenarbeit vereinbart.





Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte angekündigt, an diesem Sonntag um 15.00 Uhr zusammen mit Verteidigungsminister Jakob Ellemann-Jensen und Außenminister Lars Løkke Rasmussen den Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup besuchen zu wollen. Dort sind die dänischen F-16 stationiert.