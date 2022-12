Ukraine-Liveblog : Ukraine meldet Schlag gegen Söldnergruppe Wagner

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat klargestellt, dass sein Land keine US-Waffen außerhalb der eigenen Hochheitsgebiete einsetzen wird. „Dieses Versprechen halten wir ein", sagt Kuleba in der ARD mit Blick auf die Explosionen auf russischen Flughäfen. Er weist zugleich Kritik an den vermuteten ukrainischen Drohnenangriffen zurück. „Putin will uns vernichten. Wir kämpfen um das Überleben. Man muss uns keine Lektion erteilen, was wir dürfen und was nicht", sagt er. Von den betreffenden Flughäfen in Russland starteten Landstreckenbomber, die die Ukraine angriffen.



Angesichts der andauernden Angriffe Russlands auf Infastrukureinrichtungen in der Ukraine hält der ukrainische Außenminister einen allgemeinen Blackout, also einen Zusammenbruch der Stromversorgung, in seinem Land für möglich. Die Ukraine brauche vor allem Generatoren, die etwa Deutschland auch liefere, sagt er in der ARD. In erster Linie flüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer aus den Städten aufs Land, wo man auch mit Holz heizen könne. Einige würden auch ins Ausland gehen, fügt er hinzu. „Ich denke aber nicht, dass es um Millionen gehen wird", sagt er zu Erwartungen, dass viele Menschen im Winter in die EU-Staaten fliehen könnten.