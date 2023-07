Nach der mutmaßlichen Explosion an der Brücke zur Krim hat Russland offiziell von einem „Terrorakt“ gesprochen. Moskau machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee am Montag mit.



Am frühen Morgen hatten russische Behörden über einen „Notfall“ auf der Krim-Brücke berichtet, infolge dessen zwei Menschen in ihrem Auto getötet worden seien. In sozialen Netzwerken war von einer Explosion die Rede, eine offizielle Bestätigung gab es dafür allerdings zunächst nicht. Fotos und Videos zeigten Zerstörungen an der Fahrbahn.



Am Montagmorgen teilten die Behörden der Krim mit, der zuvor unterbrochene Eisenbahnverkehr sei wieder aufgenommen worden. Mit etwa fünf Stunden Verspätung sei ein Zug aus der Krim-Hauptstadt Simferopol in Richtung der südrussischen Region Krasnodar losgefahren. Der Autoverkehr über das 19 Kilometer lange Bauwerk blieb hingegen weiter eingestellt. Das russische Verkehrsministerium teilte mit, die Brückenkonstruktion sei weiter intakt.