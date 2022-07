Ukraine-Liveblog : Ukraine meldet Erfolge beim Einsatz von US-Waffen

Der griechisch-katholische Kiewer Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk hat zu Gebeten für einen baldigen Besuch von Papst Franziskus in der Ukraine aufgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche solle so schnell wie möglich in die Ukraine kommen, „um sich an die Seite des leidenden ukrainischen Volkes zu stellen", sagte Schewtschuk in einer am Dienstagabend veröffentlichten Videobotschaft. Der Besuch von Franziskus in der Ukraine solle feierlich demonstrieren, dass Christus mit denen sei, die unter dem Krieg leiden.





Aus Anlass des Gedenktages für die Apostel Petrus und Paulus, den Schewtschuks Kirche am Dienstag beging, solle für den „Petrus unserer Zeit, für Papst Franziskus", gebetet werden, so der 52-Jährige. „Wir sehen, dass einige den Worten von Papst Franziskus zustimmen und andere nicht; aber alle hören ihn. Lasst uns beten, dass er unter uns Christen der neuen Zeit der Erste ist, der sich bekehrt und nach seiner persönlichen Bekehrung den Glauben seiner Glaubensbrüder stärkt", so Schewtschuk.





Papst Franziskus könnte nach Angaben des vatikanischen Außenministers Erzbischof Paul Gallagher noch im August in die Ukraine reisen. Das Kirchenoberhaupt sei überzeugt, „dass ein Besuch eine positive Wirkung haben könnte", sagte Gallagher zuletzt im italienischen Fernsehen.