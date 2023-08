Володимир Зеленський on Twitter

Four visits. Sweden, the Netherlands, Denmark, Greece. The Ukraine-Balkans Summit. Talks with leaders of Bulgaria, Serbia, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Moldova, the European Commission. We return home with new political support and agreements that make Ukraine stronger. pic.twitter.com/M5E7iQMK1r— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023