Ukraine-Liveblog : Syrien bricht Beziehungen zur Ukraine ab

Der ukrainische Generalstab hat russischen Beschuss und Angriffe in zahlreichen Gebieten gemeldet. Die russischen Streitkräfte hätten bei den Gefechten um den Donbass im Osten der Ukraine nach ukrainischen Angaben aber weitere Geländegewinne erzielt. „Der Feind hat im Raum Pokrowske einen Sturm durchgeführt, dabei teilweise Erfolg gehabt und setzt sich am Südrand der Ortschaft fest", teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mit.





Pokrowske ist eine Siedlung zehn Kilometer östlich des wichtigen Verkehrsknotenpunkts Bachmut im Gebiet Donezk. Die Linie Siwersk-Soledar-Bachmut gilt als nächste Verteidigungslinie der Ukraine vor dem Ballungsraum um die Großstädte Slowjansk und Kramatorsk.





Die russischen Truppen bereiteten eine Offensive auf Bachmut vor, hieß es. Es gebe in Richtung der in der Region Donezk gelegenen Stadt Kämpfe mit dem Ziel, die Bedingungen für diese Offensive und die Übernahme des Kraftwerks Wuglegirsk zu schaffen. „Es mangelt den feindlichen Einheiten an Munition, Nahrung und Wasser", so der Generalstab,, ohne weitere Details zu nennen.