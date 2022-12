Ukraine-Liveblog : Selenskyj: Stromversorgung für sechs Millionen Menschen repariert

Angesichts der nicht nachlassenden russischen Angriffe auf die Infrastruktur seines Landes hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Forderung nach Lieferung von Luftabwehrsystemen bekräftigt. Der Westen müsse gegenüber Russland „den Druck erhöhen", sagte der Staatschef in der Nacht zum Samstag in seiner Videoansprache. Sein Land benötige dringend Luftabwehrraketen. Nach dem massivem Beschuss vom Vortag arbeiteten am Samstag viele Orte daran, die Strom- und Wasserversorgung wiederherzustellen. Moskau vermeldete indes, mit den Angriffen eine ausländische Waffenlieferung verhindert zu haben.



Bei neuen russischen Angriffen wurden nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Menschen getötet. In der zentral gelegenen Region Dnipropetrowsk seien vier Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden, erklärte der Vizechef des Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko. In der Region Cherson im Süden gab es demnach ein Todesopfer sowie drei Verletzte. Nach Angaben des Gouverneurs von Cherson, Jaroslaw Janutschewitsch, wurde auch ein Geriatrie-Zentrum getroffen, Opfer habe es dort jedoch keine gegeben.



Allein am Freitag wurden nach Angaben der ukrainischen Armee von den russischen Streitkräften 74 Raketen abgefeuert. 60 davon seien von der Luftabwehr abgeschossen worden. Laut Selenskyj kam es in der Folge zu Stromausfällen in Kiew und 14 weiteren Regionen des Landes.



Es werde derzeit an der Wiederherstellung der Versorgung gearbeitet, sagte der Staatschef. „Unsere Ingenieure und Reparaturteams haben schon während des Luftalarms mit der Arbeit begonnen", sagte Selenskyj. Er warb bei seinen Landsleuten zugleich um Geduld: Das Stromnetz werde repariert – aber „das braucht Zeit“. Der staatliche Energieversorger Ukrenergo erklärte am Samstag, dass Energiesystem erhole sich weiter. Infolge des Beschusses hatte Ukrenergo Notabschaltungen des Stroms veranlasst. Auch hatte der Versorger gewarnt, wegen des Ausmaßes der Schäden im Norden, Süden sowie im Zentrum des Landes könne es länger dauern als bei den vorherigen Angriffen, bis die Versorgung wieder hergestellt sei.



In der Hauptstadt Kiew nahm die U-Bahn am frühen Samstagmorgen wieder den Betrieb auf – die Fahrten waren ausgesetzt worden, damit die Bewohner in den Stationen vor den Luftangriffen Zuflucht suchen konnten. Wie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zudem mitteilte, war die Wasserversorgung wieder instandgesetzt. Doch habe ein Drittel der Hauptstadtbewohner weiterhin keinen Strom, sagte er. Im östlichen Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, sei die Stromversorgung wieder im Gang, teilte Regionalgouverneur Oleg Sinegubow mit. „Alle ihre Ziele sind heute zivil“, sagte Staatschef Selenskyj nach dem jüngsten Beschuss. „Die russischen Angriffe treffen vor allem Einrichtungen zur Energie- und Wärmeversorgung.“