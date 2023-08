Von den Wagner-Söldnern geht nach Ansicht der USA keine besondere Bedrohung für Polen oder andere NATO-Verbündete aus. Die USA beobachteten die Lage an der Grenze von Polen zu Belarus sorgfältig, sagt der Nationale Sicherheitsbeauftragte, John Kirby. Söldner der Wagner-Gruppe halten sich derzeit in Belarus auf und trainieren dort belarussische Spezialkräfte. NATO-Mitglied Polen hat deshalb seine Armee an der Grenze verstärkt.



Zuletzt hatte Litauens Präsident Gitanas Nauseda sich besorgt über die Präsenz russischer Wagner-Söldner im benachbarten Belarus gezeigt. Dies stelle eine ernsthafte Bedrohung dar, sagte das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und NATO-Landes der Agentur BNS zufolge am Montag bei einem Besuch am Grenzübergang Medininkai.



Wagner-Chef Prigoschin hatte zuvor unter anderem den Militärputsch gegen die demokratische Regierung in Niger begrüßt. Prigoschin hat mit seiner Wagner-Gruppe umfangreiche politische und wirtschaftliche Interessen in Afrika, seine Kämpfer sind dort in mehreren Ländern aktiv. So auch in Nigers Nachbarstaat Mali, wo sie die Militärregierung unterstützen, die sich 2021 an die Macht putschte.