Ukraine-Liveblog : Separatisten in Donezk heben Moratorium für Todesstrafe auf

Die prorussischen Separatisten der selbsternannten Volksrepublik Donezk im Osten der Ukraine haben in Moskau ihre diplomatische Vertretung eröffnet.



Die Repräsentanz wurde, begleitet von einem massiven Polizeiaufgebot, in der Innenstadt von Moskau in der Nähe westlicher Vertretungen eingeweiht.



Die Chefin des „Außenministeriums“ der Volksrepublik, Natalja Nikanorowa, sagte, die Lage vor Ort habe sich in den vergangenen Tagen „drastisch verschlechtert“, so dass lediglich eine nüchterne Zeremonie zur Eröffnung der Vertretung vorgesehen sei.



Was eine Eingliederung in den russischen Staat angehe, „haben wir es nicht eilig“, sagte Nikanorowa. Hauptziel sei es, „die Republik zu befreien“. Danach werde es eine Volksabstimmung geben, „und wir werden sehen, was der Wunsch des Volkes ist“.