Ukraine-Liveblog : Selenskyj: „Wir werden nicht auf ein Wunder warten“

Zum ersten Weihnachtsfest in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Hilfsorganisation Save the Children auf die dramatische Situation der Kinder in dem Land hingewiesen. „Sie sind nicht in Feierstimmung, sondern kämpfen, um zu überleben und den Alltag im Krieg zu meistern“, sagte der Geschäftsführer der deutschen Sektion von Save the Children, Florian Westphal, der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf die Feiertage. Die Kinder in der Ukraine würden sich vor allem einfach Frieden wünschen.



Gerade zu Weihnachten laste die Situation durch den Krieg schwer auf den Familien. „Viele Väter dienen in der Armee und die Kinder vermissen sie jetzt besonders“, sagte Westphal. Mit Schutz- und Spielräumen wolle Save the Children dafür sorgen, dass „Kinder den Kriegsalltag eine Zeitlang vergessen können“. Dort könnten sie „mit Gleichaltrigen spielen, lernen und lachen“, sagte Westphal. „Das ist für sie momentan mindestens genauso wichtig wie ein Weihnachtsgeschenk.“



Auch über die Feiertage werde die seit 2014 laufende und in diesem Jahr deutlich ausgeweitete Arbeit von Save the Children in der Ukraine fortgesetzt. Seit Kriegsbeginn im Februar seien rund 400.000 Kinder und fast ebenso viele Erwachsene in dem Land erreicht worden, in dem Wasser- und Stromausfälle durch russische Luftangriffe derzeit den Menschen im eiskalten Winter das Leben zusätzlich schwer machen. So leisteten die Mitarbeiter etwa Nothilfe, indem sie vertriebenen Familien Unterkünfte, Essen und Trinken oder Medizin bereitstellten, sagte Westphal. „Die Kinder in der Ukraine sind täglich mit Tod und Zerstörung konfrontiert.“



Mit am Schlimmsten sei das seelische Leid. Trauer und Hoffnungslosigkeit stünden den Kindern ins Gesicht geschrieben. Als Beispiel nannte Westphal ein achtjähriges Mädchen. Sie sei „in ihren jungen Jahren schon so schwer vom Krieg gezeichnet, dass eine breite Strähne ihres Haares ausgeblichen ist. Wenn Bombenalarm ist, zittert sie am ganzen Körper.“ Manche Kinder nähmen die Geräusche von Bomben und Raketen hingegen gar nicht mehr wahr. „Auch das ist erschütternd“, sagte Westphal.