Ukraine-Liveblog : Selenskyj stellt Plan für ein Ende des Krieges vor

Beim G-20-Gipfel in Indonesien zeichnet sich eine klare Stellungnahme gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ab. Von den meisten G-20-Mitgliedern werde der Krieg in der Ukraine „scharf verurteilt“, heißt es in einem Entwurf für die gemeinsame Abschlusserklärung, den die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag einsehen konnte.





In dem Text werden auch die negativen Auswirkungen des Kriegs auf die Weltwirtschaft hervorgehoben. Der Krieg verursache „unermessliches menschliches Leid und verschärft die bestehenden Schwachstellen in der Weltwirtschaft“, heißt es in dem Entwurf, der noch von den Staats- und Regierungschefs bestätigt werden muss. Das Dokument soll zum Abschluss des Treffens am Mittwoch veröffentlicht werden.





Zugleich wird in dem Entwurf festgehalten, dass es „abweichende Ansichten“ gab und dass der G-20-Gipfel kein Forum sei, „um Sicherheitsfragen zu lösen“. Russland lehnt es bisher ab, die Invasion der Ukraine als Krieg zu bezeichnen und spricht von einem „militärischen Spezialeinsatz“.





In dem Entwurf für die Gipfelerklärung wird der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen als „unzulässig“ bezeichnet. Das Dokument enthält außerdem die Forderung, das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine zu verlängern. Die Vereinbarung läuft am Samstag aus.