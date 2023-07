Nach der Ermordung eines früheren russischen U-Boot-Kommandanten und zuletzt mit der Rekrutierung für die Armee beauftragten Beamten ist ein Verdächtiger in Haft genommen worden. Der Mann werde bis zur Verhandlung in Gewahrsam gehalten, sagte ein Sprecher des Gerichts in Krasnodar im Südwesten Russlands am Donnerstag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.





Laut Tass gab der Verdächtige zu, den früheren U-Boot-Kommandanten Stanislaw Rschizki getötet zu haben. Eine Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Geheimdienst habe er dagegen bestritten. Stattdessen habe der Mann persönliche Motive für die Tat angegeben. Er wurde am Dienstag in einer Wohnung in der Stadt Tuapse südlich von Krasnodar festgenommen, bei ihm wurde laut Ermittlern eine Pistole gefunden.





Die ukrainische Regierung hatte Rschizki beschuldigt, in seiner Zeit als U-Boot-Kommandant im Schwarzen Meer an einem Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Wynnizija beteiligt gewesen zu sein, bei dem 23 Menschen getötet wurden. Zuletzt war Rschizki in Krasnodar für die Anwerbung von Rekruten verantwortlich. Rschizki war am Montag tot in Krasnodar aufgefunden worden. Laut russischen Medienberichten wurde der 42-Jährige beim Joggen erschossen.