Ukraine-Liveblog : Selenskyj ruft wegen Gegenoffensive Zivilisten im Süden zur Flucht auf

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht beginnt am Montag eine Besuchsreihe zahlreicher Dienststellen der Bundeswehr beim Heer im niedersächsischen Munster. Sie will sich dabei ein Bild von der Einsatzbereitschaft der Stäbe, Einheiten und Verbände vor dem Hintergrund der Bedrohungslage an der Ostflanke der NATO machen. Die SPD-Politikerin besucht in Munster den „Stab Test und Versuch“, der den Austausch mit Verbündeten verbessern will. Gearbeitet werde dort unter anderem an verschlüsseltem Sprechfunk und automatisierter Datenübertragung, hieß es bei der Bundeswehr.



Weitere Stationen der Reise der Ministerin sind am Montagnachmittag das Jägerbataillon 292 auf dem Truppenübungsplatz „Letzlinger Heide“ in Sachsen-Anhalt, am Mittwoch das Aufklärungslehrbataillon 3 in Lüneburg und am Donnerstag das Verpflegungsamt der Bundeswehr in Oldenburg. Am 18. Juli steht das Marinefliegerkommando in Nordholz im Landkreis Cuxhaven auf dem Programm, einen Tag später das Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Mit einem Besuch der Marinetechnikschule Parow in Mecklenburg-Vorpommern soll Lambrecht am 24. August ihre Sommerreise abschließen.