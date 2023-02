Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Donnerstag in Brüssel erwartet. Wie die F.A.Z. am Montag aus dem Europäischen Parlament erfuhr, sollen die Abgeordneten um 10 Uhr zu einer Sondersitzung zusammenkommen, in der Selenskyj spricht. Anschließend soll er am Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Der Sprecher von Ratspräsident Charles Michel wollte das weder dementieren noch bestätigen.



Es gebe „eine offene Einladung an Präsident Selenskyj, Brüssel zu besuchen“, sagte er. Intern wurde die zurückhaltende Kommunikation mit Sicherheitsgründen erläutert. Für den ukrainischen Präsidenten wird es erst die zweite Auslandsreise seit dem russischen Überfall am 24. Februar vorigen Jahres sein. Kurz vor Weihnachten hatte er Washington besucht, den amerikanischen Präsidenten getroffen und vor beiden Kammern des Kongresses gesprochen.



In Brüssel wurden die Abgeordneten am Montag von ihren Fraktionen vorgewarnt. Da in dieser Woche weder das Plenum noch die Ausschüsse tagen, befanden sich viele Abgeordnete noch nicht in der Stadt. Fachleute konnten sich an keinen Präzedenzfall erinnern, in dem das Parlament eigens für eine Ansprache zusammengerufen wurde.