Laut Präsident Wladimir Putin hat Russland seine ersten taktischen Atomwaffen an Weißrussland geliefert, drei Monate nach der Ankündigung des Vorhabens, das die Spannungen mit den USA und ihren Verbündeten wegen des Krieges in der Ukraine zu verschärfen droht. „Die ersten Nuklearladungen wurden auf das Territorium von Belarus geliefert. Aber nur die ersten“, sagte Putin am Freitag auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. „Das ist der erste Teil. Aber bis zum Ende des Sommers, bis zum Ende des Jahres, werden wir diese Arbeit abschließen.“





Putin hatte im März angekündigt, dass Russland taktische Atomwaffen auf dem Territorium seines Verbündeten stationieren würde. Er betonte, dass Russland seinen Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen nachkomme, indem es die Kontrolle über die Waffen behalte, obwohl es die belarussischen Truppen in der „Lagerung und der Verwendung von taktischer Spezialmunition“ geschult habe.





Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko deutete in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview an, dass die Waffen bereits in seinem Land eingetroffen seien, obwohl Putin zuvor gesagt hatte, dass die Lieferung erst im Juli beginnen würde. Auf dem Forum auf den möglichen Einsatz von Atomwaffen angesprochen, sagte Putin, dies würde nur geschehen, wenn eine Bedrohung der russischen Staatlichkeit vorliege. Er sehe derzeit keine solche Notwendigkeit, fügte er hinzu.