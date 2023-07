Mit einem Waffengeschenk an einen in den Krieg gegen die Ukraine ziehenden Soldaten hat Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin in Russland für Aufsehen gesorgt. In einem Video, das Sobjanin selbst am Mittwoch auf Telegram veröffentlichte, ist zu sehen, wie er an einem Moskauer Sammelpunkt für Rekruten einem Mann in Militärkleidung eine Pistole überreicht. „Das ist meine persönliche Waffe. Ich habe sie schon auf dich umschreiben lassen. Möge sie dir Erfolg bringen“, sagte der 65-Jährige, der im September abermals zur Bürgermeisterwahl in Europas größter Stadt antritt.





Kritische russische Medien wunderten sich daraufhin, woher Sobjanin die Schusswaffe, bei der es sich um eine Jarygin-Pistole handeln soll, überhaupt hat. Sie verwiesen zudem darauf, dass es laut russischem Gesetz eigentlich nicht erlaubt sei, Handfeuerwaffen an Soldaten für besondere Verdienste zu verschenken.





Sobjanin erklärte, dass sich bereits 10.000 Moskauer freiwillig zum Kampf gegen das Nachbarland verpflichtet hätten. Zudem seien 20.000 Bewohner der russischen Hauptstadt im Zuge der von Kremlchef Wladimir Putin im vergangenen Herbst angeordneten Mobilmachung eingezogen worden. Unabhängig zu überprüfen waren diese Zahlen zunächst nicht.