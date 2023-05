Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist es seit Beginn des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu mehr als 980 Attacken auf die Gesundheitsversorgung im Land gekommen. Das zeigen Daten, die von der WHO in der online frei abrufbaren Datenbank „Surveillance System for Attacks on Health Care“ (SSA) erfasst werden. 878 Attacken galten dabei Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen. Bislang wurden insgesamt 101 Todesfälle und 136 Verletzte erfasst.



In diesen Daten ist der jüngste Raketenbeschuss auf ein Krankenhaus und eine Tierklinik in Dnipro noch nicht berücksichtigt, der sich am Freitag ereignete. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es dabei zu zwei Toten und 30 Verletzten. Noch am Mittwoch hatte die WHO in einer Resolution den russischen Angriff auf die Ukraine „auf das schärfste verurteilt“ und Moskau aufgefordert, „sofort alle Angriffe auf Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen“ in der Ukraine zu stoppen.