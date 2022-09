Ukraine-Liveblog : Selenskyj besucht befreite Stadt Isjum

Russland kann nach den Worten von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf absehbare Zeit nicht mit einer Aufhebung der EU-Sanktionen rechnen. „Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass die Sanktionen von Dauer sein werden“, sagte die Deutsche am Mittwoch bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union in Straßburg. Moskau trage die Verantwortung dafür, dass die russische Wirtschaft den Anschluss verliere. „Dies ist der Preis für Putins Spur des Todes und der Vernichtung.“ Die Strafmaßnahmen der EU gegen Russland seien die schärfsten Sanktionen, die die Welt je gesehen habe.



Von der Leyen hob in ihrer Rede ebenso hervor, dass die Reaktion der EU nach der russischen Invasion in der Ukraine „geeint, unmittelbar und entschlossen“ gewesen sei. Darauf könne die EU stolz sein, sagte sie am Mittwochmorgen im Straßburger Parlament.



Es stünde für Europa und die ganze Welt viel auf dem Spiel, so von der Leyen. „Wir werden hier geprüft werden, die jegliche Spaltung unter uns ausnutzen wollen.“ Mut habe heutzutage einen Namen bekommen, und der heiße Ukraine. Die EU-Kommissionpräsidentin erinnerte an die unschuldigen Opfer des Krieges und hieß die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, in Straßburg willkommen.



Sehen Sie hier die Rede im Livestream: