Deutschland ist nach Angaben der Bundesregierung in der humanitären Ukraine-Hilfe zweitgrößter internationaler Geber bei der Versorgung von Binnenvertriebenen und Geflüchteten. Das Auswärtige Amt habe im Jahr 2022 für die Ukraine und ihre Nachbarländer humanitäre Hilfe in Höhe von 468,5 Millionen Euro und Katastrophenhilfe in Höhe von 26 Millionen Euro geleistet, teilte ein Sprecher am Donnerstag in Berlin mit. Für das laufenden Jahr seien derzeit 49 Millionen Euro zugesagt, so der Sprecher weiter.





Zur Unterstützung Moldaus als Nachbarland der Ukraine hätten den Angaben zufolge 16 europäische Staaten die Übernahme von bis zu 17.870 ukrainischen Geflüchteten zugesagt. Deutschland sei bereit, 2.500 Personen aufzunehmen. 993 Personen seien demnach bereits in Deutschland angekommen. In Moldau lebten den Angaben örtlicher Behörden zufolge Ende Februar etwa 84.000 ukrainische Staatsangehörige; neun von zehn davon in Privathaushalten. Über 60 Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete aus der Ukraine seien in Moldau weiter in Betrieb.