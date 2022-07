Ukraine-Liveblog : Schweden und Finnland unterzeichnen NATO-Beitrittsprotokolle

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner hat US-Präsident Joe Biden in einem Brief um Hilfe gebeten. Sie sitze allein in einem russischen Gefängnis und habe "große Angst, dass ich für immer hier sein könnte", heißt es in dem handgeschriebenen Brief an Biden, den Griners Familie in Auszügen veröffentlichte. Griner bat den US-Präsidenten, seine Möglichkeiten zu nutzen, um ihre Rückkehr in die USA sicherzustellen. Sie war im Februar wegen des Besitzes von Cannabisöl festgenommen worden. Die US-Regierung glaube, dass Russland die Sportlerin zu Unrecht festhält, sagte die Sprecherin des Sicherheitsrats, Adrienne Watson.