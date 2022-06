Bundeskanzler Olaf Scholz weist den Vorwurf des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurück, die NATO habe „imperiale Ambitionen“. „Tatsächlich ist es Putin, der Imperialismus zum Ziel seiner Politik gemacht hat“, sagt Scholz am Donnerstag zum Abschluss des Nato-Gipfels in Madrid. Die NATO sei eine defensive Allianz und für niemanden eine Bedrohung, fügt Scholz hinzu.



Putin hatte der NATO „imperiale Ambitionen“ vorgeworfen. Das Militärbündnis versuche durch den Ukraine-Konflikt seine „Vormachtstellung“ zu behaupten, hatte er am Mittwoch in der turkmenischen Hauptstadt Aschgabad gesagt.