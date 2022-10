Ukraine-Liveblog : Russland zu Treffen mit den USA bereit

Die russische Führung ist nach eigenen Angaben offen für ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Joe Biden. Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Moskau. Russland würde ein solches Treffen bei dem anstehenden G-20-Gipfel in Indonesien nicht ablehnen und den Vorschlag prüfen, sollte es einen von den USA erhalten.



Lawrow warf den USA weiter vor, de facto seit langem in den Krieg in der Ukraine involviert zu sein. „Dieser Krieg wird von den Angelsachsen kontrolliert“, sagte er im russischen Staatsfernsehen. Washington liefere nicht nur Waffen an Kiew, sondern versorge die ukrainische Führung auch mit Aufklärungsdaten von Satelliten. „Was die Grenzen der Aufgaben betrifft, die wir uns im Rahmen der militärischen Spezialoperation gestellt haben, so hat sie der Präsident formuliert, und sie ändern sich nicht. Sie werden auch erreicht“, sagte Lawrow. US-Beamte, darunter der Sprecher der nationalen Sicherheit des Präsidialamtes, John Kirby, hätten gesagt, die Vereinigten Staaten seien für Gespräche offen, Russland habe sich jedoch geweigert. „Das ist eine Lüge“, sagte Lawrow. „Wir haben keine seriösen Kontaktangebote erhalten.“