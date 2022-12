Ukraine-Liveblog : Moskau über Gaspreisdeckel: Verstoß gegen Marktmechanismus

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat Kremlchef Wladimir Putin am Flughafen in Minsk auf einem roten Teppich mit Brot und Salz empfangen. Das zeigen Bilder des regierungsnahen belarussischen Telegram-Kanals Pool Perwogo am Montag. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken sind enge Verbündete, wobei Lukaschenkos Regierung nach den vom Westen verhängten Sanktionen politisch, wirtschaftlich und militärisch völlig abhängig von Moskau ist.



Bei ihrem Treffen wollen die beiden Staatschefs nach Kreml-Angaben über die "strategische Partnerschaft" ihrer Länder beraten. Es ist Putins erster Besuch in Belarus seit drei Jahren. Er erfolgte am Tag der Ankündigung der russischen Armee, dort "taktische" Militärmanöver abzuhalten. Die ukrainische Regierung hatte zuletzt die Befürchtung geäußert, dass es in den ersten Monaten 2023 eine russische Offensive auf Kiew geben könnte, die von belarussischem Gebiet aus gestartet würde. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Putin sei nicht nach Belarus gereist, um Minsk von einer direkten Beteiligung am Ukraine-Konflikt zu überzeugen. Solche Vermutungen seien "dumm" und "unbegründet", sagte Peskow.

Belarus hatte im Oktober die Aufstellung eines gemeinsamen Militärverbundes mit Russland bekanntgegeben. Dafür sollen tausende russische Soldaten in Belarus stationiert werden. Staatschef Lukaschenko hatte allerdings wiederholt erklärt, er plane keine Entsendung von Soldaten in die Ukraine. Der Kreml-Verbündete Lukaschenko ist seit 1994 in Belarus an der Macht.