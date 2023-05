Angesichts einer bevorstehenden 58-stündigen Ausgangssperre als Reaktion auf anhaltende russische Angriffe verlassen Menschen in Dutzenden Kleinbussen und Autos die Stadt Cherson in der Südukraine. „Niemand wird Menschen in ihren Häusern einsperren“, kündigt ein Sprecher der regionalen Militärverwaltung für die ukrainisch gehaltene Stadt an. „Die Menschen können, wenn sie müssen, rausgehen und sich in der Nähe kaufen, was sie brauchen“. Es sei aber nich möglich, in die Stadt zu gelangen oder sie zu verlassen, sagt der Sprecher in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung.



Zwei nahe der Stadt gelegene Ortschaften wurden am Freitag nach Angaben der Regionalverwaltung vier Mal von russischen Bomben getroffen. Dabei sei ein Mensch verletzt worden. Die Angriffe verstärken sich offenbar in Erwartung einer ukrainischen Gegenoffensive.