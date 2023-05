Die Kämpfe in mehreren an die Ukraine grenzenden Ortschaften des westrussischen Gebiets Belgorod halten nach Angaben der Behörden an. Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, berichtet am Dienstag von anhaltenden Angriffen mit Artillerie, Mörsergranaten und Drohnen auf die Region. Er fügte hinzu: „Ukrainische Streitkräfte haben Angriffe auf das Gebiet Belgorod gestartet“. Laut dem Regionalgouverneur wurden in zwischen die Einwohner von mindestens neun russischen Ortschaften evakuiert. In den betroffenen Gebieten würden „Aufräumarbeiten“ fortgeführt, die Bewohner der Ortschaften seien „verlegt“ worden.



Zuvor hatte er auf Telegram mitgeteilt, dass vor Ort ein Anti-Terror-Einsatz „durch das Verteidigungsministerium und andere Sicherheitsstrukturen“ stattfinde. Das Militär, der auch für den Grenzschutz zuständige Inlandsgeheimdienst FSB und die Nationalgarde seien im Einsatz. Zwar gebe es bisherigen Erkenntnissen zufolge unter den Zivilisten keine Todesopfer, doch für die Rückkehr der Einwohner sei es zu früh, erklärte er.



Am Montagvormittag waren Kämpfe im Landkreis Graiworon an der Grenze zur Ukraine ausgebrochen, die bislang schwerste Attacke auf russischem Territorium seit Kriegsbeginn. Laut Gladkow war ein „Spionage- und Sabotagetrupp“ in das Gebiet eingedrungen. Zu dem Angriff bekannten sich zwei aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenkorps, die im Krieg in der Ukraine auf der Seite Kiews kämpfen. Ziel sei es, eine demilitarisierte Zone entlang der Grenze zu schaffen, um den ständigen Beschuss ukrainischen Territoriums zu verhindern, hieß es von den beiden Gruppen, die sich „Russisches Freiwilligenkorps“ und „Legion Freiheit Russlands“ nennen. Zu sehen war, wie sie angeblich auch Militärfahrzeuge erbeuteten.



Kiew dementierte eine Beteiligung an der Aktion und spricht stattdessen von einer „internen Krise in Russland“. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar erklärte, es handle sich bei den Angreifern um „russische Patrioten“.