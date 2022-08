Ukraine-Liveblog : Russland: Haben deutschen „Gepard“-Panzer zerstört

Die USA unterstützen mit 89 Millionen Dollar die Räumung von Anti-Personen-Minen in der Ukraine. Mit den umgerechnet 87 Millionen Euro solle unter anderem die Arbeit von 100 Minenräumteams finanziert werden, sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums.



Er warf den russischen Streitkräften vor, nach ihrem Rückzug aus Teilen der Ukraine zahlreiche Minen und Sprengfallen hinterlassen zu haben, unter anderem in Waschmaschinen, Krankenhausbetten und Leichen. So habe eine Familie in der nahe Kiew gelegenen Stadt Butscha, in der russische Soldaten Massaker an der Zivilbevölkerung begangen haben sollen, einen Sprengsatz in einem Klavier entdeckt. Das Vorgehen sei vergleichbar mit jenem der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak.