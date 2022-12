Ukraine-Liveblog : Russland warnt USA vor Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an Ukraine

Bei einem russischen Angriff auf die südukrainische Stadt Cherson sind Angaben der Ukraine zufolge zwei Menschen getötet worden. "Der Feind hat erneut das Zentrum der Stadt getroffen, 100 Meter vom Gebäude der Regionalverwaltung entfernt", erklärte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko, am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Die Stadt Cherson wird seit ihrer Rückeroberung durch die Ukraine vor einem Monat immer wieder von Russland angegriffen. Ukrainischen Medien zufolge wurde sie am Donnerstag drei Mal bombardiert.



In der gesamten Region Cherson wurden Tymoschenko zufolge am Mittwoch drei Zivilisten getötet und 13 weitere verletzt. Unterdessen erklärten die pro-russischen Separatisten in der von Russland kontrollierten Stadt Donezk im Osten der Ukraine, dass bei dem "massivsten Beschuss seit 2014" durch die ukrainischen Streitkräfte am Donnerstagmorgen mindestens ein Mensch getötet worden sei. Neun weitere seien verletzt worden. "40 Raketen wurden auf Zivilisten abgefeuert", sagte der von Moskau eingesetzte Bürgermeister Alexej Kulemsin. In Onlinenetzwerken veröffentlichte er Bilder, die durch den Angriff zerstörte Gebäude und Autos zeigen sollen. Russischen Vertretern zufolge war das Stadtzentrum von Donezk in den vergangenen Wochen wiederholt von der Ukraine angegriffen worden. Anfang Dezember seien dabei sechs Zivilisten getötet worden.



Die Stadt Donezk liegt in der gleichnamigen Region, die seit 2014 teilweise von pro-russischen Separatisten kontrolliert wird. Im September hatte Moskau erklärt, vier ukrainische Regionen annektiert zu haben, darunter auch die Region Donezk. Der Leiter der ukrainischen Militärverwaltung in der Region Donezk erklärte am Donnerstag, dass in den von der Ukraine kontrollierten Teilen der Region bei russischen Angriffen am Mittwoch zwei Zivilisten getötet und vier weitere verletzt worden seien.