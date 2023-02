Der Gründer und Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgenij Prigoschin, legt im Streit mit dem Verteidigungsministerium und der Armeespitze nach. Am Mittwoch veröffentlichte Prigoschin ein Foto, das nach seinen Angaben die Leichen Dutzender seiner Kämpfer zeigt. Sie seien getötet worden, weil ihnen die Munition entzogen worden sei, erklärte Prigoschin dazu. Zu sehen sind Leichen, die in der Ostukraine ausgestreckt auf dem gefrorenen Boden liegen. Dort sind Wagner-Einheiten seit Monaten im erbitterten Kampf um die Stadt Bachmut im Einsatz. „Das ist einer der Orte, an denen die Leichen der Verstorbenen gesammelt werden", sagte Prigoschin in einem Interview mit einem bekannten russischen Militärblogger. „Das sind Kerle, die gestern am sogenannten Hunger nach Munition gestorben sind. Mütter, Ehefrauen und Kinder werden ihre Leichen bekommen. Es sollte nur ein Fünftel von ihnen sein. Wer ist schuld daran, dass sie gestorben sind? Die Schuldigen sind diejenigen, die die Frage hätten klären sollen, wie wir genug Munition bekommen."





Zudem veröffentlichte Prigoschin die Kopie einer offiziellen Wagner-Anfrage für Munition an das Verteidigungsministerium. Genannt sind darin detaillierte Listen von verwendeten, angeforderten und erhaltenen Granaten. „Sie geben uns noch immer keine Munition", sagte Prigoschin. „Es wurden keine Schritte unternommen, uns Munition zu geben." Verteidigungsminister Sergej Schojgu und Generalstabschef Walerij Gerassimow, der Oberbefehlshaber des Einsatzes in der Ukraine, hielten ihre Unterschriften auf den Genehmigungen für Munitionslieferungen zurück, sagte Prigoschin. Trotz des Mangels an Munition würden seine Wagner-Söldner weiterhin versuchen, Bachmut einzunehmen. „Es werden doppelt so viele von uns sterben, bis keiner von uns mehr übrig ist", sagte er. „Und wenn von Wagner alle tot sind, dann müssen Schojgu und Gerassimow wahrscheinlich selbst zur Waffe greifen."