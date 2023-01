Ukraine-Liveblog : Russland und Ukraine tauschen 50 Gefangene aus

Das britische Verteidigungsministerium schreibt in seinem täglichen Lagebericht zum Krieg in der Ukraine:



„In den letzten Wochen hat Russland seine Verteidigungsanlagen in der zentralen Oblast Saporischschja in der Südukraine, insbesondere zwischen den Städten Wassiljewka und Orichiw, verstärkt. Russland verfügt in diesem Sektor über eine umfangreiche Streitmacht. Wie Russland an der Verbesserung der Verteidigungsanlagen gearbeitet hat, lässt darauf schließen, dass die Truppenführer wohl mit einer größeren ukrainischen Offensivaktionen in zwei Gebieten rechnen: entweder in der nördlichen Oblast Luhansk oder in Saporischschja. Ein größerer ukrainischer Durchbruch in Saporischschja würde die Funktionsfähigkeit der russischen „Landbrücke“, die die russische Region Rostow mit der Krim verbindet, ernsthaft in Frage stellen; ein ukrainischer Erfolg in Luhansk würde Russlands erklärtes Kriegsziel der „Befreiung“ des Donbass weiter untergraben. Die Entscheidung, welche dieser Bedrohungen vorrangig bekämpft werden soll, ist wohl eines der zentralen Probleme für die russischen Operationsplaner.“